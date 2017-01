Sparta huurt Cabral van Bastia

ROTTERDAM - Jerson Cabral keert terug naar Nederland. De aanvaller maakt het voetbalseizoen af bij Sparta Rotterdam, dat hem huurt van het Franse SC Bastia.

Door ANP - 31-1-2017, 18:40 (Update 31-1-2017, 18:40)

De 26-jarige Cabral begon zijn loopbaan bij Feyenoord. In 2010 maakte hij zijn debuut voor de huidige koploper uit de eredivisie. Twee jaar later stapte de geboren Rotterdammer over naar FC Twente, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan ADO Den Haag en Willem II. Afgelopen zomer vertrok Cabral naar Bastia, maar daar kan hij niet op een basisplaats rekenen.

,,Met Jerson voegen we aanvallende ervaring en rendement toe aan onze selectie. Met ruim honderd wedstrijden in de eredivisie weet hij wat er van hem verwacht wordt'', zegt trainer Alex Pastoor van Sparta. De Rotterdammers begonnen goed aan de competitie maar zijn inmiddels teruggezakt naar de dertiende plaats en hebben nog maar één punt meer dan nummer zestien Zwolle.