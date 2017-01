Ribéry onzeker voor wedstrijd tegen Arsenal

MÜNCHEN - Franck Ribéry kan mogelijk niet meespelen in de eerste wedstrijd tussen Bayern München en Arsenal in de achtste finales van de Champions League. De Franse aanvaller van de Duitse club heeft een spierblessure en is ongeveer twee weken uitgeschakeld. Bayern ontvangt Arsenal op woensdag 15 februari.

Door ANP - 31-1-2017, 18:14 (Update 31-1-2017, 18:14)

Ribéry moest de training dinsdag voortijdig afbreken vanwege de spierblessure in zijn rechterbeen, meldt Bayern op de clubwebsite.

De 33-jarige Ribéry verlengde onlangs zijn contract tot de zomer van 2018.