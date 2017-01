Adebayor naar Turkse titelkandidaat

ANP Adebayor naar Turkse titelkandidaat

ISTANBUL - Emmanuel Adebayor heeft na een half jaar zonder club weer een nieuwe werkgever gevonden. De 32-jarige spits uit Togo gaat aan de slag bij Istanbul Basaksehir, de club die verrassend meedoet in de strijd om het kampioenschap in Turkije. Basaksehir staat op de tweede plaats, twee punten achter koploper Besiktas.

Door ANP - 31-1-2017, 12:42 (Update 31-1-2017, 12:42)

Adebayor zat sinds de zomer zonder club, na zijn vertrek bij Crystal Palace. Desondanks speelde hij deze maand als boegbeeld van Togo 'gewoon' mee op het toernooi om de Afrika Cup in Gabon. Togo werd met slechts één punt in de groepsfase uitgeschakeld, maar Adebayor hield er wel een contract tot medio 2018 bij de Turkse kampioenskandidaat Basaksehir aan over.

De lange spits speelde eerder voor onder meer Arsenal, Manchester City, Real Madrid en Tottenham Hotspur.