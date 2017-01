Kluivert stuurt 'flop' Jesé naar Las Palmas

LAS PALMAS - Een half jaar geleden betaalde Paris Saint-Germain nog 25 miljoen euro voor hem, maar nu vertrekt Jesé Rodriguez al weer uit de Franse hoofdstad. Technisch directeur Patrick Kluivert besloot de Spaanse spits dinsdag voor een half jaar te verhuren aan Las Palmas, de club uit de stad waar Jesé bijna 24 jaar geleden werd geboren.

31-1-2017

De Spanjaard kwam de afgelopen maanden slechts negen keer in actie voor 'PSG' in de Ligue 1, waarvan slechts één keer als basisspeler. De topaankoop van afgelopen zomer, die met Real Madrid in de afgelopen drie jaar twee keer de Champions League won, maakte één doelpunt voor de Franse kampioen. Jesé stond in de belangstelling van clubs uit Italië en Engeland, maar koos ervoor zich te laten verhuren aan Las Palmas. Hij keert zodoende terug naar 'huis'.