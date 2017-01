Roda JC presenteert aanwinst nummer acht

KERKRADE - Roda JC heeft dinsdagochtend de achtste aanwinst van deze transferperiode gepresenteerd. Technisch directeur Ton Caanen rondde ruim een halve dag voor het sluiten van de transfermarkt de komst van de Bulgaarse vleugelspits Simeon Raykov af. De 27-jarige Raykov komt over van Lokomotiv Plovdiv en verbond zich voor anderhalf jaar aan de club uit Kerkrade.

Door ANP - 31-1-2017, 11:45 (Update 31-1-2017, 11:45)

De Bulgaar heeft de afgelopen jaren heel wat clubs in eigen land versleten. Met Cherno More won hij in 2015 de Bulgaarse beker en de nationale supercup.

Roda JC haalde de afgelopen dagen de ene na de andere nieuwe speler binnen. Multimiljonair Aleksei Korotajev kocht vorige week een deel van de aandelen over van Frits Schrouff en stelde direct geld beschikbaar voor aankopen. De teller staat nu op acht in deze maand. Waarschijnlijk wordt ook de 21-jarige Franse middenvelder Lyes Houri nog gehuurd van Bastia.