ANP VVV huurt talent van Arsenal

VENLO - In de jacht op de titel in de Jupiler League en promotie naar de eredivisie krijgt VVV-Venlo de rest van het seizoen de beschikking over een talent van Arsenal. De Limburgers huren middenvelder Gedion Zelalem tot de zomer van de Engelse topclub. De twintigjarige Amerikaanse jeugdinternational, geboren in de Duitse hoofdstad Berlijn, heeft al speelminuten gemaakt in de hoofdmacht van Arsenal.

Door ANP - 31-1-2017, 11:22 (Update 31-1-2017, 11:22)

Als zestienjarige debuteerde Zelalem in 2014 in de FA Cup. Later dat jaar mocht hij ook meedoen tijdens een wedstrijd in de Champions League. Arsenal verhuurde hem afgelopen seizoen aan de Schotse club Rangers FC. De komende maanden mag Zelalem ervaring opdoen in Venlo.

,,Wij zijn altijd op zoek geweest naar buitenkansjes en nu deed zich deze unieke kans voor'', zei manager Stan Valckx van VVV dinsdag. Zelalem kan vrijdag al voor de Limburgers debuteren tegen De Graafschap.