ANP PEC Zwolle huurt Bouy weer van Juventus

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft opnieuw de beschikking gekregen over Ouasim Bouy. De Amsterdamse middenvelder staat onder contract bij de Italiaanse topclub Juventus, maar die verhuurt hem nu tot het einde van het seizoen aan de ploeg uit de hoofdstad van Overijssel. Bouy (23) speelde vorig seizoen ook al op huurbasis in Zwolle.

Door ANP - 31-1-2017, 10:31 (Update 31-1-2017, 10:31)

In 29 wedstrijden maakte hij toen vier doelpunten. Juventus verhuurde de voormalige jeugdspeler van Ajax het afgelopen half jaar aan Palermo. Bouy kwam echter slechts twee keer in actie voor de laagvlieger in de Serie A. De middenvelder gaat het nu weer proberen bij PEC Zwolle, dat hem heeft gehaald als versterking van de verdediging.

,,Vorig seizoen heeft Ouasim laten zien van waarde te zijn voor PEC'', zei technisch directeur Gerard Nijkamp dinsdag. ,,Met zijn goede trap en inzicht is hij een versterking voor onze selectie.''