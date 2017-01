Babel scoort en gaat met Besiktas aan leiding

ANP Babel scoort en gaat met Besiktas aan leiding

ISTANBUL - Besiktas heeft Basaksehir maandag weer afgelost aan kop van de Turkse voetbalcompetitie. De club uit Istanbul won ruim van Konyaspor, de nummer zes op de ranglijst: 5-1.

Door ANP - 30-1-2017, 20:05 (Update 30-1-2017, 20:05)

Ryan Babel opende in de negende minuut de score. De Nederlander maakte vorige week, toen Besiktas met 4-1 te sterk was voor Alanyaspor, ook al een doelpunt. Cenk Tosun nam maandag drie treffers van Besiktas voor zijn rekening (waarvan één strafschop), en ook Oguzhan Ozyakup scoorde. Dusko Tosic werkte de bal, bij een voorsprong van 4-0, in eigen doel en gunde Konyaspor zo ook een doelpunt.

Besiktas heeft na negentien wedstrijden 44 punten. Dat zijn er twee meer dan Basaksehir, dat zondag met 1-0 van Bursaspor had gewonnen. Nummer drie Galatasaray volgt op vijf punten van Besiktas. Dick Advocaat ging zondag met Fenerbahçe met 4-1 ten onder tegen Kayserispor en moet in het vervolg van de competitie negen punten op regerend kampioen Besiktas zien goed te maken.