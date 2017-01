Real Madrid moet langer wachten op Bale

ANP Real Madrid moet langer wachten op Bale

MADRID - Real Madrid moet wat langer wachten op Gareth Bale. De aanvaller uit Wales staat sinds eind november aan de kant met een enkelblessure, waaraan hij zelfs geopereerd moest worden. De verwachting was dat Bale medio februari zijn rentree zou kunnen maken, maar dat gaat volgens trainer Zinedine Zidane nog wel even duren.

Door ANP - 30-1-2017, 15:18 (Update 30-1-2017, 15:18)

,,Gareth zal wat langer moeten wachten tot hij weer kan voetballen'', zei Zidane. ,,Hij staat wel al weer op het trainingsveld, dat is een goed teken. Maar we doen het stap voor stap en gaan zeker niet overhaasten.''

De Franse trainer wilde niet zeggen wanneer Bale weer inzetbaar is, maar volgens Spaanse media kan de Welshman begin maart weer meedoen tijdens de return in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli. Bale was dit seizoen goed op dreef, tot hij in november de pezen van zijn rechterenkel beschadigde.