ANP Van der Maarel langer bij FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht heeft Mark van der Maarel langer aan zich gebonden. Het aflopende contract van de 27-jarige verdediger werd maandag met twee jaar verlengd, met een optie op nog een seizoen. Van der Maarel voetbalt al zijn hele carrière bij FC Utrecht.

Door ANP - 30-1-2017, 14:16 (Update 30-1-2017, 14:16)

De geboren Arnhemmer verhuisde in 2008 van HFC Haarlem naar de club uit de Domstad, waarbij hij een jaar later als profvoetballer debuteerde in de hoofdmacht. Van der Maarel speelde sindsdien meer dan 170 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij drie doelpunten maakte.

,,Mark is iemand die weet wat er van hem wordt verwacht, binnen en buiten de lijnen'', zei trainer Erik ten Hag maandag. ,,Hij speelt altijd volledig in dienst van de ploeg en van de club. Bovendien is Mark, met zijn voortreffelijke inzicht en winnaarsmentaliteit, een belangrijke speler in de kleedkamer.''