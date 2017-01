Egypte mist Elneny in halve finale Afrika Cup

ANP Egypte mist Elneny in halve finale Afrika Cup

LIBREVILLE - De Egyptische voetbalploeg moet het woensdag in de halve finale van de Afrika Cup stellen zonder Mohamed Elneny. De middenvelder van Arsenal heeft een kuitblessure, die hem zondag ook al aan de kant hield tijdens de kwartfinale tegen Marokko (1-0). Volgens bondscoach Héctor Cuper komt het duel met Burkina Faso te vroeg voor Elneny.

Door ANP - 30-1-2017, 12:55 (Update 30-1-2017, 12:55)

De middenvelder, tijdens de groepswedstrijden een vaste waarde, kan zondag eventueel wel meedoen in de finale. Egypte jaagt op de achtste eindzege op het toernooi om de Afrika Cup.

Elneny geldt als een van de sterren van de 'Farao's', hoewel hij in eigen land veel kritiek kreeg op zijn spel tijdens de groepsfase. Cuper heeft echter veel vertrouwen in de speler van Arsenal. ,,Ik kan niet 90 miljoen mensen tevreden stellen. Alleen ik maak de opstelling en draag daar ook de verantwoordelijkheid voor'', zei de Argentijn. ,,Ik heb het volste vertrouwen in Elneny.''