UEFA-baas vindt ideeën Van Basten 'een grap'

NYON - Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA heeft de ideeën van Marco van Basten afgedaan als ,,een grap''. In een interview met de Duitse krant Welt liet de Sloveen maandag duidelijk blijken niets te zien in de voorstellen die Van Basten onlangs deed om het voetbal te veranderen. ,,We hebben geen revolutie nodig, het spel is al fantastisch'', aldus Ceferin.

Van Basten, verantwoordelijk voor de technische ontwikkelingen bij de wereldvoetbalbond FIFA, presenteerde onlangs een aantal ideeën om het spel te vernieuwen. Zo stelde hij voor buitenspel af te schaffen, een strafschoppenserie te veranderen in shoot-outs en en gele kaarten te vervangen door tijdstraffen. Ceferin ziet daar allemaal niets in.

,,Buitenspel is belangrijk. Shoot-outs en tijdstraffen vind ik een grap'', aldus de Europese voetbalbaas.