West Ham laat 'rebel' Payet met tegenzin gaan

LONDEN - Na een wekenlange transfersoap heeft Dimitri Payet zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021 bij Olympique Marseille. De Franse club betaalde 29 miljoen euro aan West Ham United om de 29-jarige Payet na anderhalf jaar terug te halen. Het bestuur van de Engelse club gaf de Franse international in een verklaring op de website een stevige trap na.

Door ANP - 30-1-2017, 8:28 (Update 30-1-2017, 8:28)

,,We vinden het zeer teleurstellend dat Dimitri Payet niet net zoveel respect en betrokkenheid heeft getoond als de club en de fans voor hem'', zei voorzitter David Sullivan. Payet groeide in zijn eerste seizoen bij West Ham al snel uit tot publiekslieveling, maar dit voetbaljaar presteerde hij aanzienlijk minder. Payet wilde per se terug naar Marseille en weigerde daarom nog langer te voetballen voor de Engelsen.

,,Als bestuur wilden we hem eigenlijk niet verkopen om een voorbeeld te stellen. Geen speler is namelijk groter dan de club'', aldus Sullivan. ,,Maar uiteindelijk hebben we hem toch laten gaan, op aandringen van onze manager en in het belang van de selectie.''