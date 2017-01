Hongersnood dreigt in Hoorn van Afrika

ANP Hongersnood dreigt in Hoorn van Afrika

ADIS ABABA - Voor 17 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika dreigt hongersnood. Zo'n 12 miljoen van hen hebben nu al voedselhulp nodig. Dat heeft de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, zondag bekendgemaakt. In grote delen van de Hoorn van Afrika heerst droogte; er is slechts een vierde van de normale hoeveelheid neerslag gevallen in het afgelopen halfjaar.

Door ANP - 29-1-2017, 20:01 (Update 29-1-2017, 20:01)

In Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Somalië en Zuid-Soedan is de situatie ernstig en is voedselhulp nodig. ,,Als we nu niets doen, dreigt een ramp", waarschuwde António Guterres van de FAO.

Door de aanhoudende droogte zijn de oogsten mislukt en sterft het vee.