Dortmund laat punten liggen bij Mainz

MAINZ - Borussia Dortmund heeft zondag de kans laten liggen om de derde plek in de Bundesliga over te nemen van Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Thomas Tuchel stond bij FSV Mainz 05 lang op voorsprong door een vroeg doelpunt van Marco Reus, maar in de slotfase kwam de thuisclub langszij via Danny Latza: 1-1.

Door ANP - 29-1-2017, 19:37 (Update 29-1-2017, 19:37)

Pierre-Emerick Aubameyang maakte zijn rentree bij Dortmund, na zijn deelname aan het toernooi om de Afrika Cup in eigen land. De topschutter van de Bundesliga (zestien doelpunten) werd met Gabon al in de groepsfase uitgeschakeld. Aubameyang kon zijn terugkeer in de Duitse competitie niet opluisteren met een treffer. Hij werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald en zag hoe zijn ploeggenoten daarna de winst verspeelden.

Dortmund staat met 31 punten uit achttien wedstrijden op de vierde plaats, één punt achter Frankfurt. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt al veertien punten.