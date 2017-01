Petrovic hoopt op vier versterkingen voor ADO

ANP Petrovic hoopt op vier versterkingen voor ADO

AMSTERDAM - Trainer Zeljko Petrovic hoopt dat ADO Den Haag zich op korte termijn versterkt met de transfervrije Guyon Fernandez, Jan Wuytens, Donny Gorter en Abel Tamata. ,,Want ook deze wedstrijd tegen Ajax heeft aangetoond dat we wel wat nieuwe spelers kunnen gebruiken", zei hij zondag na de nederlaag in de ArenA (3-0).

Door ANP - 29-1-2017, 18:01 (Update 29-1-2017, 18:01)

ADO Den Haag ontving afgelopen week de langverwachte 2,5 miljoen euro van clubeigenaar Wang Hui. ,,Maar dat betekent niet dat we zomaar even wat spelers kunnen halen", zei Petrovic. ,,Er is nog steeds niet heel veel geld voor versterkingen. Maar gelukkig ziet onze technisch manager Jeffrey van As ook dat er echt iets moet gebeuren. Spelers als Fernandez, Wuytens, Gorter en Tamata zouden mij meer keus geven", zei de trainer van de nummer vijftien van de eredivisie.

,,Het zit dit seizoen ook niet mee'', aldus Petrovic. ,,De selectie is al krap en dan valt een goede speler als Aaron Meijers weg met een zware knieblessure en nu is een goede spits als Mike Havenaar al twee maanden ziek. Dat merken we wel."