ANP Assaidi schiet FC Twente langs PEC Zwolle

ZWOLLE - Oussama Aissadi heeft FC Twente bij zijn debuut direct de overwinning bezorgd. De aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle na een klein uur spelen het winnende doelpunt: 1-2. Het was voor Twente de eerste overwinning in een uitwedstrijd in de competitie sinds 22 oktober.

Door ANP - 29-1-2017, 16:28 (Update 29-1-2017, 16:32)

Assaidi trof in mei 2012 voor het laatst doel in de eredivisie, toen hij als speler van sc Heerenveen twee keer scoorde tegen uitgerekend Twente. Daarna vertrok de nu 28-jarige aanvaller naar Liverpool, maar daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Na korte avonturen bij Stoke City en Al-Ahli is Assaidi nu terug in Nederland. Zondag kon hij eindelijk zijn debuut voor Twente maken. Al-Ahli weigert hem nog steeds vrij te geven, maar Twente vroeg vorige week bij de KNVB een voorlopige vrijgave aan. De voetbalbond willigde dat verzoek woensdag in.

Het doelpunt van Assaidi kwam in de 55e minuut op een gelegen moment voor Twente. Kort daarvoor had Bersant Celina wegens natrappen rood gekregen en dus moesten de Enschedeërs met tien man verder. Assaidi kreeg de bal na een slechte trap van doelman Mickey van der Hart voor zijn voeten en van grote afstand schoot hij raak.

Eerste eredivisiedoelpunt

De Belg Dylan Seys had Twente in de elfde minuut, met zijn eerste eredivisiedoelpunt, op voorsprong geschoten. Na een mooie aanval van PEC Zwolle maakte de geheel vrijstaande Queensy Menig in de 31e minuut met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied gelijk.

Zwolle drong na de treffer van Assaidi aan en trainer Ron Jans bracht met Youness Mokhtar en Stef Nijland extra aanvallers binnen de lijnen. De tien van Twente wankelden, maar hielden met heel veel moeite stand. PEC Zwolle wacht al sinds 30 oktober op een overwinning in de competitie in eigen stadion en blijft in de onderste regionen in de eredivisie staan.