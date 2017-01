West Ham verkoopt Payet voor 29 miljoen

ANP West Ham verkoopt Payet voor 29 miljoen

LONDEN - De Fransman Dimitri Payet gaat weer in Marseille voetballen. West Ham United maakte zondag bekend dat de middenvelder is verkocht voor 29 miljoen euro, aan Olympique Marseille.

Door ANP - 29-1-2017, 14:33 (Update 29-1-2017, 14:33)

De 29-jarige voetballer, die furore maakte in het Franse elftal op het EK vorig jaar, keert zo anderhalf jaar na zijn vertrek naar de Londenaren terug bij Olympique Marseille.

Na het slecht verlopen eerste halfjaar voor The Hammers zinde Payet op een transfer. Hij weigerde nog langer in actie te komen voor de ploeg van Slaven Bilic. West Ham wilde in eerste instantie niet meewerken, maar ging alsnog akkoord met een verhoogd bod van 29,3 miljoen euro. De Londense club kocht Payet in de zomer van 2015 voor 15 miljoen euro en laat de speler nu weer terugkeren voor bijna het dubbele.

De voetballer zelf was eerder al tot een akkoord gekomen met zijn oude club.