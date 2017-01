Barcelona speelt gelijk tegen Real Betis

SEVILLA - Barcelona heeft zondag punten laten liggen in Sevilla. Tegen Real Betis kwam het niet verder dan 1-1. Argentijn Lucas Biglia zette Real Betis in de tweede helft op voorsprong, vlak voor tijd zorgde Luis Suárez ervoor dat Barcelona alsnog een punt pakte.

Door ANP - 29-1-2017, 14:13 (Update 29-1-2017, 14:13)

In de eerste helft was het vooral Real Betis dat aanspraak mocht maken op de openingstreffer maar het scoorde niet dankzij goede reddingen van Marc-André Ter Stegen.

Na rust was het Biglia die uit een corner de bal vlak voor het doel kreeg en afrondde: 1-0. Barcelona drong daarna aan en claimde terecht een treffer nadat de bal bijna een meter over de lijn terug het veld in werd geschoten. Suárez scoorde vlak voor tijd alsnog op aangeven van Lionel Messi.

Barcelona staat op de tweede plaats in La Liga met 42 punten uit 20 wedstrijden. Eén punt achter Real Madrid, dat echter wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.