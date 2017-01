Cocu: Heerenveen heeft gezorgd voor geloof

ALMELO - Voor de tweede keer in een week stelde PSV de overwinning in een wedstrijd in de eredivisie pas in de slotfase veilig. Na sc Heerenveen (4-3) ontdeed de regerend landskampioen zich zaterdag pas laat van Heracles Almelo (1-2). ,,De overwinning tegen sc Heerenveen heeft voor geloof en vertrouwen bij het team gezorgd, we weten dat we de overwinning ook in de laatste minuten kunnen pakken'', zei Phillip Cocu.

Door ANP - 28-1-2017, 22:18 (Update 28-1-2017, 22:18)

De trainer van de Eindhovenaren vond de overwinning verdiend. ,,De eerste helft vond ik ons niet goed spelen. In de tweede helft werden we veel gevaarlijker.'' Bart Ramselaar opende de score, maar Samuel Armenteros maakte gelijk. Cocu: ,,Ik bleef het gevoel houden dat wij de wedstrijd konden winnen. Soms heb je dan wat fortuin en geluk nodig'', doelde hij op de winnende treffer van Davy Pröpper, wiens schot van richting werd veranderd.

PSV wees deze week een bod van het Russische Zenit Sint-Petersburg op Pröpper af. ,,Davy is een hele nuchtere jongen. We hebben 'nee' gezegd en daarom richt hij zich nu gewoon op PSV'', zei Cocu.