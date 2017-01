PSV pakt opnieuw in slotfase zege

ALMELO - PSV heeft ook de derde competitiewedstrijd in het nieuwe jaar gewonnen. Net als vorige week tegen sc Heerenveen, kwam de overwinning bij Heracles Almelo laat tot stand. Davy Pröpper maakte in de 87e minuut via Mike te Wierik het winnende doelpunt: 1-2.

Door ANP - 28-1-2017, 21:44 (Update 28-1-2017, 21:44)

De overwinning voor PSV was verdiend. De regerend landskampioen ontsnapte in de eerste helft toen Samuel Armenteros een strafschop miste. Na de pauze was de ploeg van trainer Phillip Cocu beter dan de thuisploeg en volgden vele kansen. Alleen Bart Ramselaar wist te scoren.

Heracles kwam in de 74e minuut vrij onverwacht, via een fraaie treffer van Armenteros, langszij. Pröpper zorgde ervoor dat PSV mee blijft doen in de strijd om de titel. De Eindhovenaren staan nu in punten naast Ajax, dat zondag ADO Den Haag ontvangt. Koploper Feyenoord, dat zondag in Rotterdam tegen NEC aantreedt, heeft nu vijf punten meer dan PSV.