Welbeck en Walcott helpen Arsenal verder

SOUTHAMPTON - Arsenal zit bij de laatste zestien clubs in de FA Cup. Van de topclubs in Engeland hadden de Londenaren de zwaarste loting, maar de uitwedstrijd tegen Southampton werd eenvoudig gewonnen: 0-5.

Door ANP - 28-1-2017, 20:32 (Update 28-1-2017, 20:32)

Bij rust was de spanning al uit de wedstrijd. Danny Welbeck scoorde in de 15e en 22e minuut. De overige drie treffers kwamen op naam van Theo Walcott. De aanvaller maakte één doelpunt in de eerste helft en de andere twee na de pauze.

Southampton miste centraal in de verdediging Virgil van Dijk. De Oranje-international blesseerde vorige week tegen Leicester City zijn enkel en is voorlopig niet inzetbaar.

Eerder op zaterdag bereikten onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester City ook de laatste zestien van het Engelse bekertoernooi.