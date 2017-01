Sparta huurt aanvaller Pusic

ROTTERDAM - Sparta heeft de selectie versterkt met aanvaller Martin Pusic. De 29-jarige Oostenrijker, met Kroatische achtergrond, maakt het seizoen op huurbasis af bij de Rotterdamse club. Hij is afkomstig van FC Midtjylland, de Deense club van Rafael van der Vaart.

Door ANP - 28-1-2017, 20:25 (Update 28-1-2017, 20:25)

Pusic doorliep de jeugdopleiding van Austria Wien. Hij kwam daarna uit voor onder andere Esbjerg fB, SK Brann, Valeranga Oslo en FC Fredrikstadt FK. Bij FC Midtjylland maakte hij 25 doelpunten in 72 wedstrijden.

Trainer Alex Pastoor verwelkomde Pusic zaterdag op Het Kasteel. ,,Martin volgen we al langer. We zijn blij dat we met hem een balvaste aanvaller met internationale ervaring toevoegen aan onze selectie die bewezen heeft doelpunten te kunnen maken.''