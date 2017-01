Willem II klopt Sparta in blessuretijd

TILBURG - Uitgerekend de man die werd uitgefloten toen hij een paar minuten voor tijd in het veld kwam bij Willem II, bezorgde de Tilburgse ploeg vrijdag in blessuretijd de winst op Sparta Rotterdam. Invaller Thom Haye schonk de thuisclub in de slotseconden de volle buit: 3-2. De uitgefloten invaller zorgde er daarmee voor dat de ploeg van trainer Erwin van de Looi afstand nam van de gevarenzone.

Door ANP - 27-1-2017, 21:58 (Update 27-1-2017, 22:10)

Voor Sparta worden de problemen in de eredivisie ondertussen steeds groter. De ploeg van trainer Alex Pastoor won voor het laatst op 4 november en zakt sindsdien steeds wat verder weg. In het bekertoernooi bereikte Sparta wel de halve finales. Drie dagen na die zwaarbevochten bekerzege via strafschoppen op FC Volendam verscheen Sparta met vijf nieuwe gezichten aan de aftrap. Zo mocht de Finse verdediger Janne Saksela debuteren en kregen Zakaria El Azzouzi en Loris Brogno weer een kans voorin.

Bij de thuisploeg mocht Dico Koppers in de basis beginnen. Koppers, van origine een linksback, was door Van de Looi links voorin geposteerd. De gelegenheidsaanvaller leidde vanaf die positie in de achttiende minuut de openingstreffer in. Koppers snelde langs Saksela en leverde een afgemeten voorzet, die werd ingekopt door topschutter Fran Sol. De Spaanse spits vierde zijn achtste doelpunt van dit seizoen, zijn vierde al met het hoofd.

Slordig balverlies

Lang kon Willem II niet genieten van die voorsprong. Slordig balverlies van Jordy Croux leidde de gelijkmaker in. Saksela stuurde El Azzouzi op rechts de diepte in, waarna de spits naar binnen trok en de bal beheerst met links in de verre hoek krulde (1-1).

Kort voor rust kwam Willem II voor de tweede keer op voorsprong. Keeper Roy Kortsmit, dinsdag nog de held van Sparta door een strafschop te keren, tastte mis bij een hoekschop van Koppers. Darryl Lachman reageerde alert en schoot de bal die voor zijn voeten belandde vakkundig in het doel: 2-1. Sparta kwam in de tweede helft langszij via een vrije trap van Thomas Verhaar. Daar leek het bij te blijven, tot Haye in de laatste seconden het gefluit met een geplaatst schot omzette in luid gejuich.