ANP Stuivenberg lang zonder keeper Bizot bij Genk

GENK - De Belgische club Racing Genk moet de komende weken zonder doelman Marco Bizot een plek in de play-offs om de landstitel zien te veroveren. De Noord-Hollander heeft een enkelblessure opgelopen en staat daardoor zo'n zes weken aan de kant. Bizot, oud-doelman van onder meer Ajax en FC Groningen, liep die blessure dinsdag op in de openingsfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Kortrijk (3-0).

Door ANP - 27-1-2017, 19:17 (Update 27-1-2017, 19:17)

Trainer Albert Stuivenberg stuurde toen de pas negentienjarige Nordin Jackers het veld in als vervanger van Bizot. De Belg krijgt waarschijnlijk de komende weken de kans zich te laten zien bij Racing Genk, dat op de achtste plaats staat in de Belgische competitie. De top zes na dertig wedstrijden gaat in de play-offs strijden om het kampioenschap.