ANP Bayern mist Vidal en Thiago tegen Werder

MÜNCHEN - Bayern München moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen doen zonder middenvelders Thiago Alcántara en Arturo Vidal. Thiago liep eerder deze maand tijdens een training in Qatar een spierblessure in het bovenbeen op. De Chileense international Vidal herstelt van een ribblesure. Coach Carlo Ancelotti verwacht dat het tweetal volgende week, als de regerend kampioen aantreedt tegen Schalke 04, weer beschikbaar is.

Door ANP - 27-1-2017, 16:16 (Update 27-1-2017, 16:16)

Bij de club van Arjen Robben is centrale verdediger Jérôme Boateng, die vlak voor de winterstop een operatie aan een borstspier nabij zijn rechterschouder onderging, ook nog steeds niet inzetbaar. Daarentegen keert vleugelspeler Kingsley Coman terug van een blessure.

Werder Bremen staat vijftiende in de Bundesliga. Koploper Bayern München heeft een voorsprong van drie punten op nummer twee RB Leipzig, dat zaterdag nummer drie Hoffenheim ontvangt.