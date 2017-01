Van Bronckhorst boos op machteloos Feyenoord

ARNHEM - Boosheid en een gevoel van machteloosheid vochten donderdag na de uitschakeling in het bekertoernooi om voorrang bij trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord. ,,Ik heb niet het Feyenoord gezien dat ik wil zien'', mopperde Van Bronckhorst in Arnhem, waar zijn elftal zich had laten afbluffen door Vitesse (2-0). ,,We hadden een houding van: het komt allemaal wel goed. Terwijl dat helemaal niet bij ons past.''

Door ANP - 27-1-2017, 0:58 (Update 27-1-2017, 0:58)

Feyenoord kan zich nu volledig focussen op de competitie, waarin de Rotterdamse club vol gaat voor de eerste landstitel sinds 1999. De ploeg van Van Bronckhorst nam donderdag met een matig optreden in Arnhem afscheid van de mogelijkheid op de 'dubbel'. ,,De kracht van ons is om er elke wedstrijd vol voor te gaan en dat als team uit te stralen. Het was nu echter allemaal minder, dan kan je zo'n wedstrijd niet winnen. We waren machteloos, we hebben niet genoeg gebracht. Je kan een keer minder goed spelen, maar dan nog moet je er altijd voor gaan, zeker als je zo dicht bij een hoofdprijs bent.''