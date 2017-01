Kuijt vond Feyenoord 5 procent minder

ARNHEM - Dirk Kuijt had donderdagavond een simpele verklaring voor de uitschakeling van Feyenoord in de kwartfinale van de KNVB-beker. ,,We gaven 5 procent minder en gaven goals weg die we het hele seizoen nog niet hebben weggegeven'', zei hij na de nederlaag van 2-0 bij Vitesse. ,,Dan kan je verliezen.''

Door ANP - 26-1-2017, 22:59 (Update 26-1-2017, 22:59)

Kuijt mocht slechts invallen tegen Vitesse. De 36-jarige aanvoerder had daar vrede mee. ,,De trainer maakt weloverwogen beslissingen'', zei hij. ,,Hij wil me tijdens zo veel mogelijk wedstrijden helemaal fit kunnen gebruiken. We wilden twee prijzen winnen. Maar het is nu belangrijk dat we die andere prijs wel winnen'', doelde hij op de felbegeerde landstitel.

Kuijt is niet bang dat deze nederlaag gaat doorwerken bij Feyenoord. ,,We weten wat we moeten doen om te winnen. Als we doen wat we moeten doen, dan zijn we moeilijk te verslaan. Dat kunnen we zondag tegen NEC alweer laten zien.''