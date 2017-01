Cillessen weer op doel in bekerduel Barcelona

ANP Cillessen weer op doel in bekerduel Barcelona

BARCELONA - Jasper Cillessen mag donderdagavond weer het doel van FC Barcelona verdedigen. Hij begint om 21.15 uur met de kampioen van Spanje aan de return tegen Real Sociedad in de kwartfinale van het bekertoernooi.

Door ANP - 26-1-2017, 20:23 (Update 26-1-2017, 20:23)

Cillessen krijgt dit seizoen in het bekertoernooi steeds de voorkeur boven Marc-André ter Stegen. De Duitser mag zich concentreren op duels in La Liga en Champions League. Barcelona won de uitwedstrijd bij Real Sociedad al met 1-0. Trainer Luis Enrique neemt de return echter vrij serieus. Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar verschijnen aan de aftrap in Camp Nou.