Pechvogel Krohn-Dehli opnieuw uit de roulatie

SEVILLA - Nieuwe tegenslag voor Michael Krohn-Dehli van Sevilla. De Deense middenvelder, oud-speler van onder meer Ajax, RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam, heeft tijdens zijn revalidatie een meniscusblessure aan zijn rechterknie opgelopen en onderging donderdag een operatie. De Spaanse club twitterde een foto van Krohn-Dehli in zijn ziekenhuisbed, vlak na de ingreep.

Door ANP - 26-1-2017, 16:15 (Update 26-1-2017, 16:15)

De 32-jarige voetballer hoopte juist binnenkort terug te keren na negen maanden buitenspel te hebben gestaan. In april vorig jaar raakte Krohn-Dehli, sinds de zomer van 2015 in dienst van Sevilla, zwaar geblesseerd aan zijn andere knie. In het Europa League-duel met Sjachtar Donetsk brak hij zijn knieschijf.

Hoelang het herstel van zijn nieuwe blessure vergt, wordt volgens de doktoren de komende dagen pas duidelijk.