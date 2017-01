Willem II huurt spits Oulare van Watford

TILBURG - Obbi Oulare moet Willem II de rest van dit seizoen aan doelpunten gaan helpen. De Tilburgse voetbalclub maakte donderdag bekend de 21-jarige aanvaller tot de zomer te huren van het Engelse Watford.

Door ANP - 26-1-2017, 15:09 (Update 26-1-2017, 15:09)

Oulare kwam de eerste seizoenshelft op huurbasis uit voor Zulte Waregem. De Belgische spits maakte in 2014 voor Club Brugge zijn debuut in de hoogste Belgische voetbalklasse. In de jeugd voetbalde Oulare voor Anderlecht en Lille.

,,Door het wegvallen van Ogbeche wilden we een extra optie voor de spitspositie hebben. Daarom hebben we besloten om Oulare tot het eind van het seizoen te huren'', aldus technisch manager Joris Mathijsen. Bartholomew Ogbeche scheurde een kleine twee weken geleden tegen NEC de voorste kruisband van zijn linkerknie en kan volgend seizoen pas weer voetballen.

Oulare, die met rugnummer 58 gaat spelen, mag vrijdag tegen Sparta nog niet meedoen omdat hij dan nog niet speelgerechtigd is.

Willem II scoorde in de eerste negentien competitiewedstrijden slechts twaalf keer. Alleen Roda JC is met acht doelpunten minder trefzeker in de eredivisie.