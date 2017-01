Verhaegh geveld door infectie

AUGSBURG - Paul Verhaegh is, net als twee medespelers bij Augsburg, getroffen door een 'griepachtige' infectie. Dat zei coach Manuel Baum van de Duitse voetbalclub donderdag.

Door ANP - 26-1-2017, 14:13 (Update 26-1-2017, 14:13)

Het is nog onduidelijk of de Nederlandse international en zijn eveneens gevelde ploegmaten Jonathan Schmid en Dominik Kohr zaterdag fit genoeg zijn om aan te treden tegen VfL Wolfsburg. De ploeg van de Nederlandse verdediger Jeffrey Bruma won de laatste drie duels in de Bundesliga.

Het zit Augsburg niet mee op het personele vlak. Naast een aantal langdurig geblesseerden liep de club ook nog tegen een schorsing aan van verdediger Kostas Stafylidis. Daar komt nu de onzekerheid over het zieke trio bovenop.