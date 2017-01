Jozefzoon verruilt PSV voor Brentford

EINDHOVEN - Florian Jozefzoon vertrekt bij PSV. De 25-jarige aanvaller gaat aan de slag bij Brentford, de huidige nummer vijftien in de Championship, het op één na hoogste niveau in Engeland.

Door ANP - 26-1-2017, 10:54 (Update 26-1-2017, 10:54)

Jozefzoon is donderdag naar Engeland vertrokken voor een medische keuring. PSV en Brentford verwachten de overgang donderdag af te ronden.

Bij PSV kwam Jozefzoon weinig aan voetballen toe. De oud-jeugdinternational maakte in de zomer van 2013 de overstap van RKC naar Eindhoven. In 2015 stond Jozefzoon, afkomstig uit de jeugd van Ajax, bijna negen maanden aan de kant met een ernstige blessure aan een kruisband in zijn rechterknie.

Eerder deze transferperiode verruilde Luciano Narsingh PSV voor Swansea City.