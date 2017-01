Sampdoria en Cassano uit elkaar

ANP Sampdoria en Cassano uit elkaar

GENUA - Antonio Cassano vertrekt per direct bij Sampdoria. De 34-jarige aanvaller heeft met de Italiaanse voetbalclub een akkoord bereikte over ontbinding van zijn contract.

Door ANP - 26-1-2017, 9:37 (Update 26-1-2017, 9:37)

Cassano komt niet voor in de plannen van Marco Giampaolo. Vorig seizoen maakte de kleurrijke voetballer, bekend om zijn liefde voor vrouwen en eten, in 24 competitiewedstrijden twee doelpunten. Cassano blijft, tot hij een nieuwe werkgever heeft gevonden, bij het tweede elftal van de club meetrainen. Italiaanse media melden dat Cassano zijn loopbaan beëindigt als geen club uit de Serie A zich aandient.

Voormalig international Cassano voetbalde eerder bij Bari, AS Roma, Real Madrid, AC Milan, Internazionale en Parma. Ook kwam Cassano, van 2007 tot 2010, al eens uit voor Sampdoria.

In zijn autobiografie vertelde Cassano uitgebreid over zijn seksuele 'prestaties' en zijn liefde voor eten, met name gebak. Cassano kwam in 2012 in het nieuws toen hij op een persconferentie tijdens het EK voetbal zei dat hij hoopte dat er geen homoseksuelen in de Italiaanse selectie zouden zitten.