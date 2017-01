Brazilië verslaat Colombia in benefietduel

ANP Brazilië verslaat Colombia in benefietduel

RIO DE JANEIRO - Het Braziliaanse voetbalelftal heeft Colombia in een benefietwedstrijd met 1-0 verslagen. De twee Zuid-Amerikaanse landen namen het tegen elkaar op om geld in te zamelen voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash eind november, waarbij 71 van de 77 inzittenden omkwamen. Aan boord zat de selectie en begeleiding van de Braziliaanse club Chapecoense, die op weg was naar Medellin voor de eerste finalewedstrijd van de Copa Sudamericana tegen het Colombiaanse Atlético Nacional.

Door ANP - 26-1-2017, 8:46 (Update 26-1-2017, 8:56)

De opkomst bij de benefietwedstrijd viel de organisatoren tegen. In stadion Nilton Santos is plaats voor 45.000 mensen, maar woensdag kwamen er slechts 18.695.

Vier nabestaanden - drie voetballers en een radiocommentator - waren ook in het stadion aanwezig. Doelman Jackson Follmann is een deel van zijn been kwijt en zit in een rolstoel. De twee andere spelers, Neto en Alan Ruschel, zijn inmiddels weer in training.

Neymar

Alleen spelers uit de eigen competities deden mee aan de benefietwedstrijd. Voetballers als Neymar (FC Barcelona) en James Rodriguez (Real Madrid) ontbraken.

De enige treffer kwam op naam van Dudu. De aanvaller van Palmeiras scoorde aan het begin van de tweede helft. Voor Brazilië was het de zevende opeenvolgende overwinning onder leiding van bondscoach Tite.