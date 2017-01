Dijks ziet af van Norwich City

AMSTERDAM - Mitchell Dijks ziet af van een overstap naar Norwich City. De linkerverdediger van Ajax was woensdag in gesprek met de Engelse voetbalclub, maar hij raakte niet overtuigd. ,,Het gevoel moet 100 procent goed zijn en dat was het niet'', zegt zijn zaakwaarnemer Dick van Burik donderdag in De Telegraaf.

Door ANP - 26-1-2017, 7:55 (Update 26-1-2017, 7:55)

De 22-jarige Dijks verloor dit seizoen zijn basisplaats onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bosz aan Daley Sinkgraven. Norwich City staat op dit moment tiende in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Dijks genoot zijn opleiding bij Ajax en werd verhuurd aan sc Heerenveen en Willem II. Trainer Frank de Boer haalde hem in de zomer van 2015 terug naar Amsterdam.