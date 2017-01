Cambuur stunt ook tegen FC Utrecht

UTRECHT - Het bekeravontuur van SC Cambuur is een nieuwe stunt rijker. De nummer negen van de eerste divisie bereikte woensdag de halve finales door FC Utrecht in een bloedstollend duel uit te schakelen. De verliezend finalist van vorig seizoen stelde pas in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd een verlenging veilig (2-2), maar capituleerde uiteindelijk na een serie van maar liefst achttien strafschoppen.

Door ANP - 25-1-2017, 21:53 (Update 25-1-2017, 21:53)

Ramon Leeuwin en Willem Janssen faalden namens FC Utrecht vanaf elf meter. Xander Houtkoop en Farshad Noor volgden dat slechte voorbeeld namens Cambuur. Een nieuwe misser van Kristoffer Peterson brak FC Utrecht uiteindelijk op. Daardoor schaarde Cambuur zich voor het eerst in de clubhistorie bij de laatste vier van de KNVB-beker.

Uitgerekend Leeuwin kopte de thuisploeg na een klein half uur op voorsprong. De verdediger maakte in de zomer van 2014 de overstap van SC Cambuur naar FC Utrecht, waar hij in 2006 al in het betaalde voetbal debuteerde. Erik Bakker en Martijn Barto brachten de bezoekers na rust dichtbij een nieuwe stunt, na de zege in de vorige ronde op de tweede keus van Ajax (2-1). Maar Giovanni Troupée bezorgde de nummer zes van de eredivisie in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd een verlenging, die uiteindelijk geen doelpunten opleverde en tot een monsterserie van achttien strafschoppen leidde.

Alsof dat allemaal niet al spectaculair genoeg was zorgde scheidsrechter Pol van Boekel voor een uniek moment toen Cambuur nog met 1-2 leidde. Hij floot eerst voor een strafschop voor FC Utrecht maar kwam van die beslissing terug nadat hij zelf op een televisiescherm had gezien dat niet verdediger Omar El Baad hands maakte maar aanvaller Sébastien Haller voor gevaarlijk spel zorgde. Van Boekel schreef geschiedenis met zijn videoprimeur. Een dergelijk besluit was op de Nederlandse velden nog nooit herroepen.