Coutinho blijft Liverpool trouw

LIVERPOOL - Liverpool heeft zich verzekerd van een langer verblijf van Philippe Coutinho. De Braziliaanse international verlengde woensdag zijn contract tot 2022. Volgens de BBC is Coutinho nu de bestbetaalde voetballer van Liverpool.

Door ANP - 25-1-2017, 9:37 (Update 25-1-2017, 9:37)

De nu 24-jarige Coutinho kwam in januari over van Internazionale. In de 163 wedstrijden die hij sindsdien speelde voor de club, maakte de middenvelder 34 doelpunten.

,,Het is een grote eer voor mij om voor Liverpool te spelen. Ik ben hier met open armen ontvangen, door iedereen bij deze club. Ik voel me erg thuis'', aldus Coutinho, die onlangs na een enkelblessure (die hij in november opliep) zijn rentree maakte. Dit seizoen was Coutinho in de veertien duels die hij meedeed zesmaal trefzeker.