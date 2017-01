Napoli naar halve finales

ANP Napoli naar halve finales

NAPELS - Napoli heeft dinsdag de halve finales bereikt in het Italiaanse bekertoernooi. De ploeg van trainer Maurizio Sarri schakelde op eigen veld Fiorentina uit: 1-0. José Callejón maakte in de 71e minuut het doelpunt. Bij de thuisploeg moest Elseid Hysaj in de laatste minuut na zijn tweede gele kaart van het veld. In de extra tijd moest ook Maximiliano Olivera bij de bezoekers vertrekken na zijn tweede boeking. Kevin Diks bleef bij Fiorentina de hele wedstrijd op de bank.

Door ANP - 24-1-2017, 23:01 (Update 24-1-2017, 23:01)

Napoli speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Juventus en AC Milan. Die wedstrijd is woensdag in Turijn.