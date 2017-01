Marokko schakelt Ivoorkust uit

OYEM - Het toernooi om de Afrika Cup in Gabon krijgt een nieuwe kampioen. Titelhouder Ivoorkust strandde dinsdag verrassend in de poulefase. De Olifanten verloren met 1-0 van Marokko, dat zich daardoor als nummer twee in groep C plaatste voor de kwartfinales. De Democratische Republiek Congo verzekerde zich van de poulewinst door een zege op Togo (3-1).

Door ANP - 24-1-2017, 22:06 (Update 24-1-2017, 22:23)

Door het succes van Marokko moet Feyenoord nog wat langer wachten op middenvelder Karim El Ahmadi. Hij speelde tegen Ivoorkust de gehele wedstrijd. De kwartfinale van Marokko, tegen de winnaar van poule D (Ghana of Egypte), is zondag. Na de nederlaag in de openingswedstrijd tegen DR Congo (0-1) hoopte het legioen nog dat de veelgeprezen El Ahmadi snel weer in de Kuip zou zijn om zijn ploeg bij te staan in de titelrace.

Wilfried Kanon, de verdediger van ADO Den Haag, kan daarentegen na de uitschakeling van Ivoorkust wel terug naar huis.

Ivoorkust was in Oyem in de eerste helft de meest aanvallende ploeg. Met name van Salomon Kalou (ex-Feyenoord) ging de nodige dreiging uit. Marokko was niettemin als eerste ploeg het dichtste bij de openingstreffer. Een vrije trap van Faycal Fajr belandde in de 26e minuut op de onderkant van de lat. Vlak voor de rust kopte Kalou namens de titelhouder op de paal.

Na de pauze opende Rachid Alioui met een schitterend afstandsschot in de 64e minuut de score. Ivoorkust drong daarna nog wel aan, maar miste de overtuiging en kwaliteit om Marokko in de problemen te brengen. Ook de befaamde Wilfried Bony (ex-Vitesse) kon Ivoorkust niet inspireren. Daardoor werd Ivoorkust met slechts twee punten in poule C uitgeschakeld.