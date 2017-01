Veerman dicht bij rentree in Heerenveen

HEERENVEEN - Voor Henk Veerman komt de bekerwedstrijd woensdag van sc Heerenveen tegen AZ in Alkmaar nog te vroeg. De 25-jarige aanvaller hoopt echter snel weer toe te treden tot de Friese selectie. Zelf hoopt hij voor de thuiswedstrijd zondag tegen FC Groningen weer beschikbaar te zijn voor trainer Jurgen Streppel.

Door ANP - 24-1-2017, 18:41 (Update 24-1-2017, 18:41)

,,Het ziet er goed uit'', liet Veerman dinsdag weten. ,,Misschien dat ik dit weekeinde weer kan aansluiten. Dat mag ook wel, want het is alweer zeven weken geleden dat ik mijn hamstringblessure opliep.'' SC Heerenveen kan woensdag in Alkmaar rekenen op de steun van ruim zevenhonderd supporters.

Bij AZ is Ron Vlaar nog niet hersteld van zijn kuitblessure. ,,Voor de rest is iedereen fit'', zei trainer John van den Brom. ,,Ook bij Rens van Eijden en Jop van der Linden staat het licht weer op groen. Rens zit ook bij de wedstrijdselectie. We zijn er klaar voor om de strijd aan te gaan.''

Van den Brom rekent op een ,,mooi potje''. SC Heerenveen staat vierde, AZ is de nummer vijf van de eredivisie. Eerder speelden beide clubs dit seizoen in Alkmaar met 2-2 gelijk.