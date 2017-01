Loting WK in concertzaal Kremlin

MOSKOU - In de concertzaal waar ooit beroemdheden als Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Julio Iglesias en Elton John optraden, wordt op 1 december de loting voor het komende WK voetbal gehouden. De mondiale bond FIFA bevestigde dinsdag dat de statige zaal in het Kremlin van Moskou decor is van loting, waarbij de 32 deelnemende landen wordt verdeeld over acht groepen.

Door ANP - 24-1-2017, 13:30 (Update 24-1-2017, 13:30)

Vitali Moetko, voorzitter van het organisatiecomité, had maandag al laten weten het Kremlin te hebben voorgesteld aan de FIFA. Op die locatie aan het Rode Plein in hoofdstad Moskou zetelt de Russische regering. In de concertzaal is plaats voor 6000 mensen.

Rusland opent het WK van 2018 als gastland op 14 juni in het Loezjniki-stadion, een kleine 10 kilometer van het Kremlin. Het Nederlands elftal moet zich nog zien te kwalificeren voor het mondiale toernooi.