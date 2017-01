Real tijdje zonder Modric en Marcelo

ANP Real tijdje zonder Modric en Marcelo

MADRID - Real Madrid kan voorlopig niet beschikken over middenvelder Luka Modric en linksback Marcelo. Beide spelers zijn geblesseerd geraakt tijdens de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Málaga. Real won dat duel met 2-1 en is koploper in de Spaanse liga.

Door ANP - 23-1-2017, 13:07 (Update 23-1-2017, 13:07)

Real meldde maandag op zijn website dat de Kroatische international Modric een verrekte bovenbeenspier heeft en dat de Braziliaan Marcelo kampt met een hamstringblessure. Het duo is naar verwachting enkele weken uitgeschakeld. Ze missen waarschijnlijk de eerste confrontatie met Napoli in de achtste finales van de Champions League (15 februari).

Trainer Zinedine Zidane is ook al Pepe, Dani Carvajal en Gareth Bale kwijt door blessures. Real wacht woensdag de return in de Spaanse beker tegen Celta de Vigo. De Madrilenen verloren het thuisduel in de kwartfinales met 2-1.