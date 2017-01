Dortmund strikt Zweeds toptalent

DORTMUND - Borussia Dortmund heeft zich maandag versterkt met aanvaller Alexander Isak. Dit zeventienjarige talent speelde al twee interlands voor Zweden en geldt sinds 12 januari als jongste doelpuntenmaker ooit voor het Zweedse nationale team. Hij komt over van AIK Solna.

Door ANP - 23-1-2017, 12:32 (Update 23-1-2017, 12:32)

,,Hij is een groot talent, voor wie topclubs in Europa in de rij stonden. We zijn bijzonder verheugd dat hij voor Borussia Dortmund heeft gekozen'', aldus technisch directeur Michael Zorc van de huidige nummer vier in de Duitse Bundesliga.