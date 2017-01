Depay debuteert bij winnend Olympique Lyon

LYON - Memphis Depay heeft zondag met een thuiszege van Olympique Lyon op Olympique Marseille zijn debuut gemaakt. De Nederlander die vorige week werd overgenomen van Manchester United, kwam in het veld toen Lyon de 3-1-eindstand al op het scorebord had gebracht. Lyon komt door de zege op 37 punten en blijft daarmee vierde op elf punten van koploper AS Monaco.

Door ANP - 22-1-2017, 23:35 (Update 22-1-2017, 23:35)

Depay, die zich voor 4,5 jaar verbond aan Lyon, had tijdens zijn presentatie vrijdag al aangegeven dat hij graag zijn debuut wilde maken in de topontmoeting met Marseille. Trainer Bruno Génésio had de 22-jarige Nederlander aanvankelijk op de bank gezet. Depay zag hoe de basiself van Lyon via treffers van Mathieu Valbuena en Alexandre Lacazette uitliep naar een 2-0-voorsprong.

Na de tegentreffer van de Braziliaan Dória en de tweede goal van Lacazette, mocht de Nederlandse aanvaller in de 79e minuut zijn eerste speelminuten maken voor Lyon. Bij Marseille bleef Karim Rekik de hele wedstrijd op de bank.