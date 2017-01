Burkina Faso en Kameroen door, Gabon eruit

LIBREVILLE - Kameroen en Burkina Faso hebben zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Gastland Gabon, dat tegen Kameroen op 0-0 bleef steken, eindigde door drie remises als derde in poule A en is daarmee uitgeschakeld.

Door ANP - 22-1-2017, 22:08 (Update 22-1-2017, 22:08)

Burkina Faso, met Ajacied Bertrand Traoré in de basis, versloeg Guinee-Bissau in Franceville met 2-0. Rudinilson Silva van Guinee-Bissau schonk Burkina de voorsprong met een volledig mislukte terugspeelbal die in eigen doel belandde. Bertrand Traoré zorgde er na rust met de 2-0 voor dat Ajax hem nog zeker een halve week langer moet missen.

Gabon moest de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen winnen om de tegenstander te passeren en de kwartfinales te halen. Pierre-Emerick Aubameyang kreeg een grote kans in de eerste helft, maar miste. In de tweede helft creëerde het gastland nauwelijks kansen. In blessuretijd schoot Denis Bouanga wel op de paal en hield keeper Fabrice Ondoa van Kameroen zijn doel schoon met een miraculeuze redding bij de rebound van Didier Ndong.

Kameroen neemt het in de kwartfinale op tegen Senegal. Burkina Faso hoort maandag wie de tegenstander wordt.