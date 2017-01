Speler Hull geopereerd aan schedelbreuk

LONDEN - Middenvelder Ryan Mason van Hull City heeft zondag in het St Mary's Hospital in Londen een operatie ondergaan nadat hij diezelfde dag een schedelbreuk had opgelopen in het duel met Chelsea. Dat heeft de club gemeld.

Door ANP - 22-1-2017, 21:19 (Update 23-1-2017, 2:19)

De 25-jarige Engelsman knalde tijdens de verloren uitwedstrijd (2-0) bij een luchtduel hard met zijn hoofd tegen dat van Gary Cahill. Mason werd minutenlang behandeld op het veld en werd per brancard afgevoerd, met uit voorzorg een zuurstofmasker op.

,,De situatie van Ryan is stabiel. Hij zal waarschijnlijk enkele dagen in het ziekenhuis blijven'', luidt de verklaring van de voetbalclub uit Hull. De club verwacht in de loop van maandag met meer informatie te komen.