Luuk de Jong looft veerkracht PSV

ANP Luuk de Jong looft veerkracht PSV

EINDHOVEN - Aanvoerder Luuk de Jong bleef zondag opnieuw droog staan bij PSV, maar toch was de spits dolgelukkig na de spectaculaire zege op sc Heerenveen (4-3). ,,Natuurlijk, we balanceerden op de rand van de afgrond. We stonden met 3-2 achter en wisten dat bij verlies de achterstand op Feyenoord wel heel groot zou worden'', zei De Jong. ,,Maar we hebben ongelooflijk veel veerkracht getoond.''

Door ANP - 22-1-2017, 19:47 (Update 22-1-2017, 19:47)

PSV kwam in eigen stadion tot twee keer toe op achterstand, miste via Gastón Pereiro weer een strafschop, maar won toch dankzij doelpunten in de laatste minuten van Marco van Ginkel en Héctor Moreno. ,,De tweede helft ging op en neer, geweldig dat we na de 3-3 ook nog de 4-3 maakten. We hebben het mes op de keel staan, maar zijn de tweede seizoenshelft wel begonnen met twee overwinningen'', zei De Jong. ,,We willen blijven meedoen in de kampioensstrijd en een inhaalrace neerzetten.''