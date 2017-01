PSV zonder Moreno naar Almelo

EINDHOVEN - PSV moet het volgende week in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo stellen zonder Héctor Moreno. De Mexicaanse verdediger is geschorst vanwege de gele kaart die hij zondag kreeg in de confrontatie met sc Heerenveen (4-3). Moreno had één gele kaart meegenomen van vorig seizoen en ontving tegen Heerenveen zijn vierde kaart van dit voetbaljaar, waardoor hij automatisch een schorsing van één wedstrijd krijgt.

Door ANP - 22-1-2017, 19:36 (Update 22-1-2017, 19:36)

Moreno schonk PSV zondag op de valreep de winst. De Mexicaan werkte in de negentigste minuut met zijn bovenbeen een indraaiende vrije trap van landgenoot Andrés Guardado achter de Friese keeper Erwin Mulder, goed voor de 4-3. Moreno wordt zaterdag in Almelo tegen Heracles vermoedelijk vervangen door Nicolas Isimat, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Daniel Schwaab.