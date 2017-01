Wenger door het stof na wangedrag in slotfase

LONDEN - Arsenal-coach Arsène Wenger kan een schorsing en boete van de Engelse voetbalbond FA tegemoet zien nadat hij zondag in het duel van zijn ploeg tegen Burnley (2-1) van het veld werd gestuurd. De coach deelde een duw uit aan de vierde official en bood na afloop zijn excuses aan voor zijn gedrag.

Door ANP - 22-1-2017, 18:54 (Update 22-1-2017, 18:54)

De Franse coach werd van het veld gestuurd wegens klagen nadat scheidsrechter Jonathan Moss de bezoekers een strafschop had toegekend in blessuretijd. In de spelerstunnel probeerde Wenger de hectische slotminuten te zien, maar toen hij door de vierde official erop gewezen werd dat hij verder naar binnen moest, beantwoordde hij dat met een duw.

,,Ik zag er geen strafschop in, maar ik had mijn mond moeten houden en ik bied mijn excuses aan, ook al was ik gefrustreerd", zei hij tegen de BBC. Wenger ontkende overigens dat er een handgemeen plaatsvond met de official. ,,Het was geen fysiek incident. Ik dacht gewoon dat ik in in de tunnel mocht staan."